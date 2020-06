Viviani: "Allan quinto rigorista? Non ha paura di nulla... Meret è un predestinato, a 14 anni dimostrava le sue doti"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabio Viviani, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Allan quinto rigorista? E’ uno che non ha paura di nulla, si sarebbe preso la responsabilità tranquillamente. Si vede in ogni caso che i calciatori vengono da un periodo di stop senza precedenti. La difesa del Napoli già contro il Liverpool aveva dimostrato grande solidità, contro la Juventus non ha concesso nulla se non una occasione per una sbavatura in uscita di Callejon. Meret è un predestinato, deve essere solo più fortunato dal punto di vista fisico. Già a 14 anni dimostrava le sue doti, rende cose difficili semplici con una naturalezza impressionante”.