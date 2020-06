Vives: "Maksimovic ha sofferto, ora con Gattuso sente la fiducia. Belotti? Sarebbe l'uomo giusto per il Napoli, l'ex Milan lo vuole"

Ultime calcio Napoli - Giuseppe Vives è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Vives

"Sono felice per Maksimovic, gli andava data una possibilità. Ha sofferto tanto in passato, gli mancava la fiducia, ha sofferto tanto. Al primo errore soffriva. Con Sarri aveva un atteggiamento difensivo differente. Se non hai la possibilità di sbagliare, vai in affanno. Con Gattuso, riesce a dare il massimo proprio per le caratteristiche del tecnico. Gattuso ha fatto una grande carriera e la forza che mette in ogni gara dimostra che sente ancora le gare. Belotti? Sarebbe l'uomo giusto per il Napoli, l'ex Milan lo conosce e lo voleva al Palermo e al Milan".