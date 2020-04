Il virologo Tarro: "Coronavirus via col caldo, la Serie A può ripartire a fine maggio"

Notizie Calcio - La Serie A potrebbe ripartire a fine maggio, perché col caldo il coronavirus dovrebbe scomparire. A riferirlo è Giulio Tarro, virologo e primario emerito dell'Azienda Ospedaliera 'D. Cotugno' di Napoli, intervistato da Calciomercato.it.

"In estate, quasi sicuramente, saremo abbastanza immunizzati e non ci sarà motivo di restare ancora agli arresti domiciliari forzati. Col caldo, tutto dovrebbe tornare alla normalità. Non a caso le latitudini africane, come dimostrato da studi scientifici recenti, non consentono una diffusione massiccia ed estesa del Sars Cov2. Ci sono solo piccole endemie qua e là. Dunque la la Serie A a fine maggio può riprendere, così come gli altri sport".