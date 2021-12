Vinicio: "Napoli, quando ti manca Insigne... Possibile non ci sia qualcuno che sappia battere un corner?"

Per parlare del momento del Napoli abbiamo contattato a Tuttomercatoweb.com un simbolo dei partenopei come Luis Vinicio, o' Lione. La sua analisi sulla sconfitta di ieri è interessante: "Ieri mancava Insigne e doveva esserci qualcuno che sappia battere bene i calci d'angolo. Non c'era uno che sapeva farlo, questa è una mancanza. Con tutti i corner che ci sono stati non ce n'è stato uno fatto bene. Idem per le punizioni. Ci deve essere qualcuno che faccia le sue veci".

Vinicio sul Napoli