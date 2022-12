Vincenzo Ferrara: "Quest'anno la nostra Fondazione finanzierà due progetti" | VIDEO CN24

Vincenzo Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento benefico organizzato dalla "Fondazione Ferrara Cannavaro" alla Mostra d'Oltremare:

"Quest'anno la Fondazione ha due progetti. Il primo è la ristrutturazione di un campo da calciotto di un oratorio con 500 bambini di Aversa poi finanzieremo l'associazione 100x100 Naples che si occupa di giardinaggio, pulitura e manutenzione delle piazze più importanti di Napoli. Siamo quasi 900 persone stasera, è stato un impegno enorme grazie a tutto il mio staff collaborativo. Lo scorso anno abbiamo finanziato il progetto per la riapertura del parco al quartiere la loggetta dove sono nati Fabio e Paolo Cannavaro. Stiamo ultimando le ultime cose come i giochi dei bimbi ed il campo da calcio, in questi giorni verrà sistemato tutto"