Villareal, Albiol: "Mi manca Napoli, ci tornerò appena tutto questo sarà finito! Campionato? Se non si può riprendere va annullato"

Ultime notizie calcio Napoli - Raul Albiol, difensore del Villareal ed ex Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Coronavirus? La situazione è uguale all’Italia qui in Spagna, è molto delicata. Dispiace per questa situazione, stanno perdendo la vita molte persone anziane che sono le più delicate. Mi manca Napoli, avevo pensato di tornare lì ora che dovevano arrivare delle belle giornate. Spero di tornarci molto presto, non siamo ancora ritornati e vogliamo andare a trovare i nostri amici. Abbiamo molti amici da quelle parti, è normale che mi manchi. Qui in Spagna sono a casa e mi trovo bene, ma è normale tornare di tanto in tanto in posti in cui sei stato tanto bene. Le mie bambine hanno passato tanto tempo lì ed hanno bisogno di rivedere le maestre e tutti i loro amici. Ripresa della Liga spagnola? La speranza è che tutto possa finire e che la gente malata possa tornare in forma. Stanno facendo tutti i medici del mondo un grande lavoro, lottando per salvare le vite. Questa è la cosa più importante. La situazione nel calcio è difficile, si rischia di arrivare all’estate ma le decisioni spettano a chi fa parte del governo del calcio. Sono a Valencia ma non ho mascherine, non ho avuto nessun problema e le lascio a chi ne ha bisogno davvero. Scudetto in caso di campionato sospeso? Penso che non possa finire così, andrebbe annullato il campionato. Le squadre che lottano per la salvezza possono cambiare il loro destino in undici partite. So che Reina ha avuto il virus. Ora sta bene e sono felice per lui. Presto gli scriverò per sapere come sta”.