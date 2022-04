Vigliotti: "Spalletti? Mi ha lasciato perplesso sentirlo chiamare De Laurentiis ADL, non è lesa maestà dire una cosa su di lui"

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’amarezza e la delusione per il sogno scudetto è molta, ma il giudizio complessivo deve comprendere l’obiettivo originario della qualificazione in Champions League.

L’incontro tra De Laurentiis e Spalletti? Mi fa piacere si siano incontrati e parlati, io sono rimasto perplesso quando sento un allenatore esperto chiamare De Laurentiis con la sigla ADL. Le parole contano, ed una persona esperta come Spalletti, che misura anche le virgole, sentir dire ADL mi brontola con la sua ironia è una battuta e mi fa piacere si siano sentiti e visti nelle ore successive.

Il termine di paragone dell’impatto con gli spettatori allo stadio è sballato, perchè in tanti match c’erano limitazioni.

Non è lesa maestà dire che Spalletti abbia gestito in maniera non perfetta le partite contro Fiorentina e Roma”