Vigliotti: "Se fossi nel Napoli prenderei Tagliafico"

Napoli - Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli cerca un esterno? Prenderei Tagliafico, è il calciatore ideale per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro. Junior Firpo pure mi piacerebbe, ma preferirei Tagliafico a dire il vero. Lo vedo molto adatto alle caratteristiche della squadra azzurra. Il club poi sa come muoversi sul mercato, di sicuro ce ne sono tanti di nomi da prendere nell'eventualità. Prossime partite? Un tifoso azzurro nel filo diretto ha detto che il Napoli poteva vincere tutte e tre le prossime partite. In realtà una l'ha vinta pure contro il Milan, d'altronde i giallorossi di Fonseca non stanno vivendo un grandissimo momento di forma. E' una squadra che non vive un buon periodo, ha tantissimi giocatori fuori e quelli che vanno in campo non sono al meglio. Il club azzurro può portare a casa i tre punti, è un'occasione unica".