Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il carattere di Osimehn l’abbiamo riconosciuto subito quando alla seconda giornata andò faccia a faccia con Masiello. Deve iniziare a crescere mentalmente. Gli avversi non sono stupidi e spesso lo provocano, a maggior ragione se lo vedono scattare così di continuo".