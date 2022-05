Vigliotti: "Napoli, troppe occasioni sprecate: Spalletti poteva lottare fino alla fine per lo scudetto"

Ultime calcio Napoli - Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Mi fa piacere si sia salvato lo Spezia ma spero che il prossimo anno si possa vincere una gara interna contro di loro. Il Napoli non avrebbe vinto in carrozza lo scudetto ma troppe sono state le occasioni perse che potevano portare a lottare fino alla fine per vincere. Il risultato della stagione è stato eccellente. Partite decisive sbagliate? La storia insegna che i grandi appuntamenti il Napoli li fallisce, anche se con Sarri non me la sento di dire che è stata un'occasione persa con la gara di Firenze, c'è altro. Napoli-Verona si, lo è. Il Napoli ha avuto un momento di mancanza di personalità, ma anche gli episodi hanno condizionato i risultati finali".