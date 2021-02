Vigliotti: "Napoli senza campioni? Giocano tutti in Nazionale! Lozano, Fabian e Zielinski troverebbero spazio anche nella Juve"

Calcio Napoli – Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli senza campioni? Ha tutti calciatori che giocano nelle Nazionali, come ad esempio Ospina, Koulibaly, Hysaj, Di Lorenzo, Insigne, Fabian Ruiz… Quando c’è la sosta delle Nazionali a Napoli c’è il problema che tantissimi calciatori vanno via e questi sono problemi che ci sono solo nelle grandi squadre. Lozano non può giocare al posto di Chiesa? Fabian non può giocare al posto di Bentancur? Zielinski per Rabiot o Ramsey?”