Vigliotti: "Meret? Se arrivano questi giocatori dubito firmerà il rinnovo col Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Solbakken? Un giocatore che a destra soprattutto riesce ad interpretare il ruolo dell’esterno nel 4-3-3. Deulofeu invece spesso a Udine è stato un interprete meno naturale e spesso si è accentrato dietro la punta centrale. La figura di Gerard è costante sin dall’inizio del mercato del Napoli, una volta è vicino ed un’altra volta è lontano: sono incuriosito dalla situazione, è un giocatore tecnicamente che lo scorso anno ha giocato una delle migliori annate della sua carriera.

Siamo sicuri e certi che il 4-3-3 sia l’unico modulo che il Napoli utilizzerà ? Ne ha parlato Giuntoli, ma ho qualche dubbio conoscendo Spalletti: potrebbe essere lo schema di partenza, ma mica deve essere utilizzato solo questo. E Deulofeu potrebbe tornare d’attualità .

Kim? L’obiettivo più perseguito dalla società , anche quello più caro. Gli altri due in alternativa potrebbero essere tra Diallo del PSG, Cissé dell’Olympiakos, Bailly dello United e Akanji del Dortmund. Se Kim non arrivasse me ne dispiacerebbe, punterei a quel punto su Akanji.

Meret? Se arrivano Navas, Kepa o un altro portiere di spessore, dubito possa firmare il rinnovo di contratto. Con Sirigu o altre figure d’esperienza e ruolo di gerarchie ben definito, le cose cambierebbero”