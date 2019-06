Gianluca Vigliotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Si fanno tanti nomi e si valutano diverse piste per l'attacco della squadra partenopea in vista della prossima stagione. Il primo nome resta sempre quello di Lozano, poi si parla di Zapata. Ma nelle ultime ore, è tornato in auge un vecchio nome, per diverse situazioni penso ad un grande nome, ad un top player, come Mauro Icardi, in uscita dall'Inter".