Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Chelsea può chiudere per Koulibaly e il Marsiglia per Mertens. Il mercato del Napoli dipende dalle altre squadre, il futuro di Koulibaly, Fabian Ruiz e altri dipende dagli altri club che possono presentarsi a fine agosto con maxi offerte. Questo può essere un problema per il Napoli".