Vigliotti: "Il Napoli non si fermerà a Lobotka per gennaio"

Gianluca Vigliotti, giornalista e conduttore televisivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Carlo Ancelotti doveva fare come Benitez, quando iniziò un nuovo ciclo dopo Walter Mazzarri, anche se credo fosse difficile, perché quella squadra aveva fatto novantuno punti con Sarri con quei calciatori e nessuno pensava potesse capitare questo. Poi è andata come è andata, adesso c'è Gattuso e la società non si fermerà al solo acquisto di Lobotka a centrocampo, sono convinto che arriverà qualche altro tassello. Al Napoli, mai come questa volta, serve un intervento deciso sul mercato. Serve un cambio epocale, con nuovi innesti, nuove situazione. L'intervento sul mercato va fatto abbastanza immediatamente. Staremo a vedere come si muoverà la società, quello che posso dire, conoscendo i tempi tecnici, bisogna comprare giocatori subito e metterli a disposizione del mister calabrese. Per questo dico che al momento la società non si fermerà al solo acquisto di Lobotka, ci saranno altri innesti. Gol Koulibaly a Torino contro la Juventus? Sono volate sedie, non era mai successo prima, l'apice, coronamento di un sogno".