Ultime notizie calcio Napoli - Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Per Fabian Ruiz deve essere trovata una soluzione perché se non dovesse rinnovare c'è il serio rischio di iniziare la prossima annata come è accaduto quest'anno a Lorenzo Insigne. Dico una cosa forte: se non rinnova deve essere ceduto in estate".