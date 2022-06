Gianluca Vigliotti è intervenuto alla trasmissione Radiofonica Radio Goal in onda su radio Kiss Kiss Napoli:

Deulofeu? Mi sembra che manca solo l'ufficialità anche per i buoni rapporti tra Napoli e Udinese. Deulofeu ha fatto una stagione straordinaria.

Fabian non gioca se non rinnova? Non mi piace questa cosa. Perchè non beneficiare delle sue prestazioni?