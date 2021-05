Vigliotti: "Corsa Champions? Importante il pari del Sassuolo: ecco perché! Paratici? La Juve lo ha già mollato"

Ultime notizie calcio Napoli - Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il pari del Sassuolo contro l'Atalanta è importante per il Napoli perché i neroverdi giocheranno anche con Juventus e Lazio. I neroverdi puntano alla Conference League ed i bianconeri ed i biancocelesti dovranno fare i conti con la voglia di far bene della squadra di De Zerbi. Poi è ovvio, con quattro vittorie il Napoli è matematicamente dentro. Paratici in questo momento è in grande difficoltà, la reazione che ha avuto ieri è quella di un uomo disperato. La Juventus lo ha già mollato".