Vigliotti: "Campagna abbonamenti? Aprirla adesso sarebbe un boomerang per il Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Koulibaly? Chiunque arrivi non sarà come lui, il Napoli dovrà trovare la soluzione più giusta. Su Ostigard mi arrivano notizie che parlano di scambio di documenti sostanzialmente molto vicini. Per cambiare Koulibaly i profili di alto livello come Bremer sono inaccessibili, Milenkovic potrebbe esser la seconda scelta, Kim del Fenerbahce ha un leggero vantaggio anche se costa sui venti milioni di euro. L’amarezza è perchè Koulibaly è l’apice dopo gli addii di Insigne, Ospina, Ghoulam, con Mertens svincolato e Fabian in scadenza di contratto: è chiaro che si crei il malumore. Campagna abbonamenti? Aprirla adesso sarebbe un boomerang per il Napoli.

Stamattina Victor Osimhen è arrivato a Dimaro ed è come se non fosse successo nulla, vista la preoccupazione schiacciante su Kalidou Koulibaly”