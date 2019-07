Vigliotti a CN24: "Qualcosa di importante accadrà in questo mercato, intrigo Icardi ricorda quello di Cavani. Attenzione al 4-3-2-1"

Gianluca Vigliotti, giornalista di Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live", trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto affermato:

"Milik ha avuto attestati importanti da De Laurentiis ed Ancelotti, si lavora al suo rinnovo e non servono ulteriori ratifiche di stima. Il Napoli sta pensando una campagna acquisti finalizzata ad alzare il livello qualitativo. C'è l'intrigo Icardi che ricorda quello di Cavani. Al di là di questo, ho l'impressione che qualcosa di importante accadrà in questo mercato. Con la coppia Manolas-Koulibaly e due terzini di spinta, Ancelotti accetta la sfida 2 vs 2. In Italia non c'è nessuno come loro. Zielinski? Credo che l'albero di Natale di Ancelotti possa essere un'ipotesi di formazione".