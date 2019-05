Vigiani a CN24: "Estraniarsi a Napoli e Milano è difficile. Veretout? Lo prenderei per affiancarlo ad Allan e non per sostituirlo"

Luca Vigiani ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "L'Inter è abituata a fare sempre la partita, se vuoi mantenere mentalità vincente devi fare così. Il Napoli non ha niente da chiedere in ottica classifica, ma non regalerà nulla perchè vorrà chiudere bene in casa la stagione. Spalletti ha dimostrato di saper gestire bene la situazione Icardi. Estraniarsi in piazze come Napoli e Milano è difficile perchè c'è un bombardamento mediatico quotidiano. A Napoli sono stato l'ultimo anno di Mazzarri, c'erano delle voci sul suo addio ma c'era ancora da mantenere la classifica e la tensione era alta. Le pressioni dipendono dal momento che vivi, se viaggi in un periodo positivo non ti creano problemi. Veretout? Può sostituire Allan, ma sarebbe bene mantenere il brasiliano affiancandogli il francese. Jordan è sicuramente completo e sarebbe un ottimo acquisto"