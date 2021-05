Vieri: "Scudetto all'Inter? Conte rompe la min***a a tutti ogni giorno"

Ultime calcio - Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, ha esaltato l'Inter per la vittoria dello Scudetto:

"Per vincere bisogna essere tutti bravi, dalla difesa agli attaccanti. L'Inter ha fatto una grande stagione, è sempre stata lassù e ha meritato lo Scudetto. La retroguardia è stata veramente strepitosa, il portiere stratosferico, Barella un acquisto voluto da Conte e subito decisivo, l'intesa là davanti tra Lukaku e Lautaro ha davvero pochi eguali... Penso poi alle cosiddette alternative, come Eriksen, Alexis Sanchez e Darmian, che hanno dato un contributo fondamentale, anche se dal cileno mi aspetto molti più gol. Infine c'è l'allenatore... Conte rompe la minchia a tutti ogni giorno, fa un grande lavoro a livello fisico e tiene sempre tutti sull'attenti. Il merito più grande di questo titolo va quindi alla società nerazzurra che ha scelto Antonio Conte per la panchina e a questi ragazzi che l'hanno vinto sul campo".