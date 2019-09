Vieri: "Mi aspettavo una partita così dal Napoli, è una squadra da Champions! Rigore c'è al 100%. Llorente? Milik dovrà soffrire"

Ultime notizie calcio Napoli - Christian Vieri, ex calciatore ed opinionista di Mediaset Premium, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria del Napoli contro il Liverpool. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Mi aspettavo questa partita dal Napoli perché ha grandi giocatori. Ha sofferto un po’ nel secondo tempo ma non ha mollato mai ed ha creduto nella vittoria. Lo ribadisco dopo la partita: questa è una squadra da Champions. Ancelotti ha fatto capire che voleva attaccare mettendo quattro attaccanti. Il Liverpool è una grandissima squadra. Per me il rigore su Callejon c’è al 100%. Magari il contatto è stato leggero, però c’è ed il VAR lo ha confermato.