Christian Vieri, ex calciatore di Serie A e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, trasmissione televisiva in onda su Italia 1. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Napoli? In difesa sono più ballerini quest'anno degli altri, non significa nulla il fatto di non subire gol: ma dobbisamo vedere le occasioni subite e la Samp ha creato qualcosa".