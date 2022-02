Vieri: "Gol straordinario di Osimhen, ora con lui il Napoli può lottare per lo Scudetto!"

Ultime notizie calcio Napoli - Christian Vieri, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo TV sulla vittoria del Napoli contro il Venezia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ieri il Napoli è stato bellissimo contro il Venezia. Osimhen ha fatto un gol straordinario. Politano gli ha messo un pallone al bacio, ma lui ha fatto davvero un gran gol. Non era per niente facile segnare così dopo l'infortunio avuto, adesso con il nigeriano il Napoli potrà per davvero lottare fino alla fine per lo Scudetto".