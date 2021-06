Ultimissime notizie calcio - Christian Vieri, ex bomber, ha commentato così le critiche ricevute da Guardiola dopo la finale di Champions League persa ai microfoni della Bobo TV:

“Guardiola è un grande allenatore, ho sentito certe cazzate da alcuni giornalisti e altri, che ci sarebbe da spaccare i tavoli. Fa giocare le sue squadre in un’altra categoria, in cui gli altri non riescono ad arrivare. Vincere o perdere, così, non vuol dire niente”.