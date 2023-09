Vieri: "De Laurentiis doveva prendere De Zerbi! Garcia non c'entra niente con il dopo Spalletti"

Ultime notizie SSC Napoli - Alla Bobo Tv ha parlato ieri sera Vieri, commentando il momento 'no' di Rudi Garcia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per come Spalletti ha costruito la squadra, per come ha giocato il Napoli, se tu mandi via perché non ti trovi d'accordo con Spalletti, eh amico mio, c'era solo un allenatore da prendere in Europa: quello che è al Brighton! De Zerbi! Che gioca a calcio, no? Che ha quella stessa filosofia, secondo il mio parere. Non c'entra niente Garcia: è una persona fenomenale che ha il suo modo di giocare a calcio. Ma se tu non ti trovi d'accordo con Spalletti, c'è solo uno da prendere in tutta Europa ed è lì al Brighton! La gente si stupisce, noi l'abbiam detto da inizio stagione".