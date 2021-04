Vierchowod: "Il quarto posto se lo contenderanno Napoli, Roma e Lazio! La squadra di Gattuso forse è un po’ avanti come pronostici"

Ultime calcio Napoli - Pietro Vierchowod, ex calciatore di Roma e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Sarà una bella lotta, fino alla fine del campionato. Il Milan, però, mi sembra avere un vantaggio importate e secondo me alla fine sarà dentro. Esattamente come l’Atalanta, che sta bene fisicamente e atleticamente, oltre a giocare un gran bel calcio. Direi che il quarto posto se lo contenderanno Napoli, Roma e Lazio. La squadra di Gattuso si sta riprendendo bene e forse è un po’ avanti come pronostici, anche perché ha recuperato tanti giocatori strada facendo»