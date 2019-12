Vidigal: "La classifica non rispecchia il valore del Napoli: solo restando uniti si può uscire da questo momento"

Ultimissime Calcio Napoli - Josè Vidigal ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Bisogna unirsi per uscire da questo momento non facile. Nello spogliatoio quando non c'è tranquillità è normale che sbagli o perdi punti in campo. La classifica non rispecchia decisamente il valore del Napoli. Nel calcio moderno devi sempre giocare al massimo perchè appena abbassi l'intensità vai in difficoltà. Cristiano Ronaldo? La Juve pensava gli potesse risolvere tutti i problemi, ma in questo momento non è così. A Madrid giocavano tutti per Ronaldo mentre a Torino non è così"