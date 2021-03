Ultime notizie Napoli calcio - José Luis Vidigal, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Fonseca sarà un allenatore top, ha idee molto interessanti. Gioca molto bene ed è organizzato tatticamente, qui in Portogallo piace molto al Benfica".