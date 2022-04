Vidigal a CN24: "Luis Maximiano-Napoli? L'ho avuto con me allo Sporting: ecco cosa penso"

Josè Vidigal, ex Napoli ed ora nell'area scout dello Sporting Lisbona, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Impossibile non seguire il Napoli. Sono deluso per gli ultimi risultati, ma non dobbiamo mollare per quello che sembra essere ora un vero e proprio miracolo. Luis Maximiano? Accanto ad Ospina sarebbe perfetto, potrebbe diventare portiere importante. E' cresciuto allo Sporting facendo il titolare alla sua prima stagione poi dopo gli è stato preferito l'esperto Adan. Ha colto l'opportunità di andare a Granada dove ha fatto bene. Arrivare in Italia sarebbe un passo in avanti per Luis pur non partendo da titolare subito secondo me.

Parliamo di un portiere moderno, sa giocare molto bene con i piedi. Tra i pali è difficile fargli gol, sa leggere bene la profondità difensiva sapendo giocare anche fuori area. Come direttore l'ho aiutato. Matheus Nunes? Ha una valutazione enorme"