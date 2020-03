Hellas Verona, la rabbia di Eysseric: "Ho almeno altri sei compagni positivi, ma niente tamponi. La partita con la Samp non andava giocata"

Notizie calcio - Si allena in salotto da dove osserva con timore l’ecatombe in atto in Italia e pure in Francia. Anche per questo, per Valentin Eysseric, il calcio può attendere: “E’ scandaloso – spiega il francese del Verona al quotidiano Le Parisien – pensare al calcio quando ci sono vite in gioco”. E il centrocampista se la prende anche con chi ha voluto comunque giocare la partita dell’8 marzo contro la Sampdoria: “Non andava disputata”.

“Ci alleniamo in casa – racconta il giocatore confinato da quando i suo compagno di squadra Mattia Zaccagni è risultato positivo – ma non sarà mai come un allenamento vero. Poi ho la fortuna di avere un piccolo giardino e un appartamento grande, ma penso a chi non ha queste possibilità”. In ogni caso, il francese è preoccupato: “Finora nessuno ci ha fatto un tampone. Ma penso che se ce lo facessero troverebbero almeno sei o sette giocatori positivi asintomatici. E’ evidente”. Anche perché tutti all’inizio hanno preso alla leggera l’epidemia: “Ci dicevamo che era solo una piccola influenza. E abbiamo pure giocato contro la Sampdoria. Mai avremmo dovuto disputare quella partita. Solo dopo abbiamo saputo che molti di loro erano positivi”.