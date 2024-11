Verna: "Sono preoccupato, temo possa accadere questo al Napoli nelle prossime gare"

Ultimissime Calcio Napoli - Carlo Verna, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: “Se il colpo di testa di Kvaratskhelia contro la Roma sarebbe entrato dopo due minuti avremmo visto una partita completamente diversa. Nelle gare che vengono subito dopo la sosta bisogna pensare solo al risultato, senza pensare al gioco, perchè ci sarà poco tempo per prepararle. Con la Roma il Napoli lo ha fatto, anche se non era facile, considerando il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, con la squadra capitolina che ha mostrato subito il nuovo atteggiamento voluto dal nuovo tecnico.

Due ammonizioni mancanti a Lukaku? Se il belga avesse preso il primo cartellino giallo, non avrebbe fatto l'entrata su Svilar e sarebbe stato più attento. Ci sono state troppe critiche su questo episodio, così come accadde ad Empoli, in cui fu definito 'rigorino' quello fischiato su Politano, ma che, secondo me, era netto. Tutte queste parole sull'arbitraggio mi preoccupa, perchè potrebbero condizionare le prossime gare, considerando che gli arbitri sono uomini e sono condizionabili e bisogna rispondere anche facendo la voce grossa, come fece Conte dopo la gara contro l'Inter a San Siro. Al momento il Napoli sta meritando il primato in classifica e credo che se gli azzurri vogliano arrivare fino in fondo per lo Scudetto dovranno migliorare il gioco.

Serve l'aiuto di Kvaratskhelia, che non deve arrabbiarsi quando viene sostituito. A Torino mi aspetto un Napoli che ha giocato come nelle precedenti partite, ossia soffermandosi soprattutto sulla difesa, perchè spostare gli schemi consueti potrebbe essere un rischio, e colpire con qualche accelerazione in più del georgiano e di Lukaku. Se il belga non riuscisse a fare ciò che gli viene chiesto darei più minuti a Simeone e terrei in considerazione anche Raspadori".