Carlo Verna è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti ha chiuso il suo ciclo a Napoli, nonostante ha confermato di voler restare per me bisognerebbe voltare già pagina. Il Napoli dovrebbe voltare pagine e pensare ad allenatori come De Zerbi o Gasperini".