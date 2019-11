Verna: "Dimentichiamo Liverpool, ora testa al campionato per conquistare la qualificazione in Champions"

Carlo Verna, Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"I segnali sono arrivati, a Liverpool s'è fatta una bella partita all'italiana: ora c'è da capire se contro squadre come il Bologna il Napoli riesce a impostare e non solo difendersi come successo giustamente ad Anfield. L'obiettivo principale, lo scudetto, è smarrito troppo tempo prima. Il Napoli non ha saputo imporre la forza della continuità, io saluto con piacere la prestazione di Liverpool ma la risposta vera sarà in campionato per cercare di essere presenti in Champions anche il prossimo anno".