Veretout, l'agente: "Ieri era a Napoli per un'auto: resta al 100% a Roma. Mario Rui e Di Lorenzo hanno rinnovato, sul futuro di Sepe..."

Ultime notizie calciomercato Napoli. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj, ma anche di Jordan Veretout, il centrocampista francese della Roma che piace tantissimo al Napoli e al direttore sportivo Giuntoli: "Ieri è stato firmato il rinnovo di Di Lorenzo e Mario Rui con il Napoli. Mario Rui è una grande soddisfazione, negli anni ha dimostrato di essere importante per la squadra. Ad oggi ha acquisito grande credibilità all'interno dello spogliatoio. Di Lorenzo è stato un adeguamento ed un prolungamento, troppe critiche a De Laurentiis, ma in quanti avrebbero adeguato e prolungato il contratto ad un calciatore che ha già 4 anni di contratto? Lui non si è tirato indietro nei confronti del calciatore, è aperto al dialogo, non è da tutti fare quello che fa lui".

Veretout a Napoli

"Veretout? È stato ieri a Napoli per ritirare un'auto che, dati i numerosi impegni di campionato, non ha potuto prendere prima. Non ho visto la partita di ieri, ma la Roma è una squadra forte. Certamente il giocatore deve fare delle sue valutazioni, lui non ha problemi a stare in questa squadra ed in questa città, ovviamente entrano in ballo altre dinamiche. Resta al 100% alla Roma".

Veretout

Barcellona-Napoli

"I giocatori del Napoli la stanno preparando al meglio e cercano di arrivare carichi. Sarà una partita strana, perché dopo un anno e mezzo di campionato, sono stremati. La voglia è la mentalità è quella di fare una grande impresa, ma poi bisognerà vedere nei 90' cosa accade. Tema tattico? La partita ha due volti: un primo tempo con baricentro basso e ripartenze, il secondo tempo con il baricentro altro per cercare di essere quanto più tempo nella metà campo avversaria".

Calciomercato Napoli, ultime notizie

Giuffredi ha confermato l'interesse del Napoli per Davide Faraoni, terzino del Verona: "Tutti vogliono che Hysaj resti: Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis. Sarà il prossimo discorso che affronterò con la società per capire quale strada prendere e capire se puntare su Elseid o puntare su un altro terzino. Faraoni? Se Hysaj non resta, è uno dei giocatori che piace al Napoli. Sepe? Merita uno step superiore al Parma, dove andrà, non lo so. Ma merita uno scenario maggiore".