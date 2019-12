Veretout, l'agente: "Sarebbe servito al Napoli, gli azzurri lo hanno mollato perché non sono riusciti a vendere Allan"

Ultime notizie mercato Napoli - Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Veretout sarebbe servito sicuramente al Napoli per le sue qualità e per il suo carattere, sarebbe stato molto importante. Il Napoli è stata la prima squadra a cercare Jordan, ci sono dinamiche nel mercato e gli azzurri hanno dovuto cambiare le strategie per non aver venduto Allan. Veretout ha avuto anche un contatto con Giuntoli ed aveva già visitato la città. Poi non si è fatto niente, ora siamo felici di essere andati alla Roma".