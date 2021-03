Mario Rui, l'agente: "Se sta bene ed il Napoli si fida resterà, altrimenti avremo altre idee! Su Veretout..."

Calciomercato Napoli - Jordan Veretout Napoli. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Veretout e Mario Rui per parlare delle ultime sul Napoli.

"Veretout? Era un pallino di Gattuso e di Giuntoli, la situazione della pandemia non ha permesso al Napoli di poter fare un investimento così importante. Per il titolo di gioco che voleva Gattuso Veretout era l'ideale per giocare in quel modo. Basta vedere nelle scorse due partite quanto è mancato Veretout. Per chi vuole giocare nel 4-2-3-1 è fondamentale.

Mario Rui? Abbiamo rinnovato l'estate scorsa, ci saranno altri 4 anni di contratto. Ieri è tornato a fare una grande partita. Se lui sta bene e il club ha fiducia resterà, se la nuova guida tecnica avrà altre idee vedremo. Nel calcio mai dire mai. Io con i miei calciatori ho un rapporto indelebile, siamo partiti insieme dal basso e siamo arrivati"