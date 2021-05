Verde, l'agente: "Italiano valutato da De Laurentiis, Giuntoli resterà a Napoli! Sul futuro di Tripaldelli..."

“Spezia-Napoli sarà una bella partita, entrambe lottano per qualcosa e nessuna ha intenzione di cedere il passo. Gli azzurri sono favoriti, le qualità della loro rosa sono importanti, ma la squadra di Italiano, come ha dimostrato nell’arco del campionato, può sorprendere - queste le parole di Luigi Lauro, presidente SBM Agency, procuratore, fra i tanti, di Daniele Verde e Alessandro Tripaldelli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio:

"Napoli-Cagliari? I sardi attraversano un momento positivo, e quindi immaginavo una prestazione importante al Maradona. Quando non concretizzi il risultato, può scappare il pareggio. Semplici, inoltre, è stato bravo a cambiare l’assetto tattico durante la gara, e questo, alla fine, ha fruttato. Errore Hysaj? Bisogna guardare anche da dove arriva la palla. Il suo è stato un errore tecnico, ma non ha commesso uno sbaglio solo lui, perché dietro il cross c’è un’azione. In quel momento, il Napoli era anche in sofferenza, il pareggio era nell’aria. Tripaldelli? Qualche club sul ragazzo c’è, ma aspettiamo e vediamo come termina la stagione il Cagliari. Napoli su di lui? Non c’è niente. Daniele Verde? Mi auguro che lo Spezia si salvi, così possono riscattarlo. Anche in Spagna mi hanno contattato, ma per le ambizioni della nuova proprietà (lo Spezia, ndr) potrebbe anche restare. Quanto è stato importante Italiano per Daniele? Molto. Italiano è un allenatore che non cambia il suo modulo e il suo integralismo sul 4-3-3 evidenzia al meglio le sue qualità. Se il mister è da Napoli? Ha dimostrato di saper gestire una rosa ampia, può giocare le sue carte anche in una grande squadra. Su che tipo di allenatore punterà De Laurentiis? Il presidente ci ha abituato ad allenatori che hanno sempre fatto bene, e Italiano potrebbe essere un profilo che sta valutando. Spalletti al Napoli? Luciano è un bravo allenatore, ha dimostrato di avere una sua filosofia e idee precise. Ha una personalità forte e bisogna vedere cosa potrebbe accadere nel rapporto con i giocatori e il presidente. Giuntoli resterà in azzurro? Ha altri due anni di contratto dopo questa stagione e ha la fiducia del presidente. Penso rimanga, ma il mercato è imprevedibile”.