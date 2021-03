Ventura: "Mi son sempre chiesto come mai la Juve non abbia mai cercato Zielinski"

Napoli - Gian Piero Ventura, ex allenatore di Napoli e nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli ha in Piotr Zielinski un campione, un calciator fortissimo, ma ingiustamente sottovalutato. Ne parlavo anche diversi anni fa celebrandone il valore e chiedendomi come mai la Juventus non avesse puntato su di lui per diventare ancora più competitiva. Mi meraviglio come solo ora si parli di Zielinski come di un gran bel calciatore. Per quello che concerne le ultime vittorie del Napoli, invece, non i meraviglio più di tanto. Gennaro Gattuso è stato costretto a fare fronte a una grave emergenza dettata dagli infortuni. Quando ha recuperato tanti calciatori importanti la squadra azzurra ha mostrato tutta la sua forza. Sono convinto che il Napoli abbia e qualità per fare bene fino alla fine del campionato".