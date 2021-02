Ventura: "La difesa a tre può essere una mossa interessante per Gattuso con l'Atalanta. Mi sembra che la situazione a Napoli sia meno serena rispetto all'inizio"

Ultime notizie Napoli. Giampiero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss.

Ventura su Napoli-Atalanta

"La difesa a tre può essere una mossa interessante, contro l'Atalanta forse Gattuso vuole mettersi a specchio. Questo è un campionato anomalo. Adesso mi sembra di capire che la situazione del Napoli è un po' meno serena rispetto alla sfida di campionato. Se è vero che Gattuso giocherà con il 3-4-3 vuol dire che in difesa si schiera con 5 calciatori, ma in attacco comunque va in cinque. Da una parte c'è l'abitudine, dall'altra la novità. Una cosa è sicura: Napoli-Atalanta sarà una partita godibile. Maksimovic? Con me giocava centrodestra perchè aveva una grande personalità tecnica, e lui con naturalezza creava delle superiorità sull'esterno. Se Gattuso lo schiererà centrale tra i tre sarà sicuramente una scelta ponderata".