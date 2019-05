Ventura: "Io allenatore della Salernitana? Notizia infondata, ho grande voglia di ricominciare a stare in campo"

Gian Piero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Salernitana? Sono a Salerno, ma per una manifestazione di calcio. Mi fa piacere che Lotito pensi a me, non c'è assolutamente niente: non so come sia uscita questa roba onestamente. Ancelotti parte avvantaggiato perchè ci saranno tanti cambi di panchina. Ho grande voglia di allenare, il mio lavoro è andare in campo. Ho fatto una scelta sbagliata dove abbiamo pagato tutti. Ho l'umiltà per rimettermi in discussione e riprendermi ciò che ho perso"