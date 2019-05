Gian Piero Ventura è intervenuto in diretta a 'Calcio e Mercato' trasmissione in onda Rai Tv sul canale Rai Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Grande entusiasmo nell'Italia di Mancini. E' bella l'immagine di vedere che si punta sulla qualità più che sul fisico. Donnarumma, Kean e Barella sono partiti dall'Under 15 e sono approdati alla Nazionale maggiore. Ci arriverà anche Zaniolo, ci sono tutte le premesse per il futuro".