Venezia, Svoboda: "Con il Napoli eravamo nervosi: ci hanno fatto subito capire la A. Insigne? Difficile prenderlo..."

Dopo il punto ottenuto contro il Cagliari, il Venezia approfitta della pausa per recuperare energie. In conferenza stampa ha parlato Michael Svoboda:

Sembri già pronto per la Serie A, con già tre presenze da titolare:

"Penso di essere pronto per la Serie A, nelle prime due gare (una da subentrato ndr) è stato difficile perché un po' di emozione c'era, contro il Napoli eravamo tutti un po' nervosi e non abbiamo giocato bene. Ora tutti noi stiamo continuando a lavorare duramente, sono molto contento di aver ottenuto questi minuti in A e per queste tre gare da titolare. Voglio giocare il più possibile e aiutare il Venezia a ottenere la salvezza in A, rappresentiamo una piazza importante e il club merita di restare in A".

L'attaccante che ti ha impressionato di più ad oggi?

"Pussetto dell'Udinese mi ha impressionato, ha qualità in tutto, velocità, tiro, anche nel tenere la palla. Ovviamente poi nel Milan e nel Napoli abbiamo affrontato elementi di qualità, è stato difficile difendere su Insigne, è molto veloce nel suo gioco, poi in questa categoria basta un niente per concedere un gol. Lo abbiamo visto contro il Napoli, Insigne ha trovato uno spazio in pochissimo tempo e hanno segnato".