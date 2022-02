Osimhen: "Mi sentivo pronto per tornare titolare! Scudetto un nostro obiettivo, con l'Inter non sarà facile ma ci proveremo"

Ultimissime calcio Napoli - Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Venezia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mi sento bene, sono felice di esser tornato in campo dal primo minuto. Abbiamo lavorato bene in settimana e mi sentivo pronto ad affrontare una gara dal primo minuto. Non era facile, abbiamo affrontato un grande avversario ed alla fine abbiamo vinto. La maschera funziona bene a quanto pare (ride, ndr). Un punto dall'Inter? Dobbiamo affrontare una partita per volta, l'Inter è un grande avversario. Non sarà facile batterli, ma arrivare ad un punto a questa sfida fa la differenza. Abbiamo molti obiettivi e lo Scudetto è uno di questi. Maschera per Carnevale? No, preferisco usarla solo per motivi medici (ride, ndr)".