Venezia, il direttore sportivo: "Zerbin? In caso di salvezza avremo la possibilità di trattenerlo"

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Abbiamo quasi tutti giocatori di proprietà, se dovessimo rimanere in A ed anche in caso di scenario diverso avremmo la possibilità di trattenerne anche altri arrivati a gennaio come Zerbin, a testimonianza del fatto che stiamo cercando di creare valori. Altra operazione importante è quella di Ellertsson, fatta per motivi di sostenibilità economica, trattenendolo in prestito dato che aveva voglia di contribuire alla causa. Diamo atto al lavoro del mister nel valorizzare i ragazzi. Abbiamo dimostrato poi che il Venezia ha rapporti con club importanti. L'operazione Zerbin con il Napoli è stata importante, ringrazio poi l'Inter per l'arrivo di Radu vista l'emergenza".