Venerato svela: "Ritorno Sarri? Non è ancora arrivata la telefonata di ADL, Osimhen non adatto a Maurizio"

Ultimissime calcio mercato Napoli - A 'fiammate', ritorna in auge in queste settimane il nome di Maurizio Sarri per un ritorno al Napoli. Le ultimissime su un eventuale ritorno del tecnico di Figline le ha raccontate Ciro Venerato.

Ritorno Sarri, le ultime di Ciro Venerato

Ciro Venerato, collega esperto di mercato della Rai, ha parlato nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

"L'opzione Sarri si basa sue due cose: la volontà di Maurizio di potersi sedere vicino ad un tavolo per discutere di un progetto e di una telefonata di De Laurentiis che non è ancora arrivata. Resta da capire perché questa telefonata non arriva. Resta da capire se è una cosa temporanea o definitiva. Per duttilità tattica Osimhen non è il centravanti ideale per il calcio di Sarri".