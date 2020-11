Venerato: "Rinnovo Gattuso? C'è una importante novità sull'annuncio ufficiale. Sorpresa nell'undici anti-Milan"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Per motivi legati a lungaggini burocratiche, la tempistica del rinnovo di Gattuso si è leggermente dilatata: i pessimisti parlano di altri dieci-undici giorni necessari per l'annuncio, altri meno. Ad ogni modo è difficile che si possa arrivare all'ufficialità prima della gara con la Roma. E' bene chiarire che si tratta solo di problemi di natura contrattuale legati agli avvocati, non c'è nessun accordo in bilico perché è tutto già definito. Formazione anti-Milan? Il modulo sarà 4-2-3-1, il giocatore che giocherà alle spalle di Mertens sarà Lozano. La formazione, salvo infortuni ultimo secondo sarà. Meret, di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko che ha garantito almeno 70 minuti di autonomia, Fabian Ruiz, Politano, Insigne, Lozano e Mertens"