Venerato: "Osimhen-Napoli, intesa contrattuale raggiunta: prossima settimana bisogna chiudere con il Lille. Proseguono i contatti per Under"

Notizie Calcio - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport:

"Il Napoli prova a dominare sul mercato. C'è stato il blitz di Osimhen, vicinissimo al club di De Laurentiis. C'è l'intesa contrattuale fino al 2025 per 2,5 milioni netti più bonus. Non c'è invece accordo con il Lille che chiede 60 milioni.

La settimana prossima è previsto un incontro tra il Napoli e la dirigenza francese che potrebbe girare anche il difensore Gabriel, ma prima gli azzurri dovranno liberare uno slot per gli extracomunitari. Proseguono i contatti con la Roma per Under viste le difficoltà ad arrivare Ilicic, Torres e Bernardeschi"