Venerato: "Il Napoli appena cederà Koulibaly annuncerà il colpo Gabriel dal Lille. Under? Piace, ma la prima scelta è un'altra"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "E' stato D'Avila a chiamare Giuntoli, nei precedenti contatti l'agente aveva sempre preso tempo nei confronti del Napoli. Evidentemente in Inghilterra i contatti con il Liverpool, con cui d'Avila ha avuto due colloqui con il capo scouting, non sono andati avanti perchè in Premier vogliono aspettare la fine la stagione. I tempi si sono dilatati, restano anche Manchester United e Tottenham. Il Napoli non ha il fascino della Premier, ma ha dalla sua i tempi. La famiglia di Osimhen sta capendo che forse è meglio prendere oggi un'offerta che aspettare ancora. da Castel Volturno parlano di 4 milioni lordi con il Decreto Crescita, in più ci sono dei bonus. Koulibaly? Le offerte portate da Ramadani non soddisfano ADL, in particolare quella del Man City: il Napoli spara 90 milioni. Il PSG, tramite Leonardo, ha chiamato il Napoli per Kalidou. Gabriel piace agli azzurri che sanno però dell'interesse di tre club inglesi ed uno tedesco: penso che quando cederanno Kalidou lo ufficializzeranno. Under? I rapporti tra Fienga e De Laurentiis sono ottimi. In quella zona ci sono anche altri profili, in primis Bernardeschi: se non ci saranno margini di chiusura, il turco può essere via d'uscita".